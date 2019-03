Un Think Tank pour le patrimoine culturel de la région Casablanca-Settat

La SDL Casa Patrimoine vient de lancer « Blanche & Plurielle », en partenariat avec le Think Tank Radius, pour la sauvegarde, la valorisation et la promotion du patrimoine Culturel de la Région de Casablanca-Settat.

Cette nouvelle initiative a pour finalité « de créer les meilleures synergies entre l’ensemble des acteurs la ville et région et de maintenir une cohérence dans nos actions », affirme Ahmed Taoufik Naciri, nouveau Directeur Général de la SDL Casa Patrimoine.

« Blanche & Plurielle » lance, à cet égard, une première consultation publique « afin d’évaluer la perception des principales parties prenantes institutionnelles de la ville et sa région, et recueillir leurs recommandations sur la gestion opérationnelle du patrimoine culturel », indique-t-on dans le communiqué de Casa Patrimoine.

Selon Hatim Benjelloun, fondateur du Think Tank Radius, «Cette première étude est une manière de mieux cerner les attentes des différentes institutions de Casablanca et sa région et identifier les points de convergences. La complémentarité des rôles de chaque partie prenante est essentielle pour assurer une gouvernance efficiente en matière de gestion du patrimoine culturel de la métropole ».

Les conclusions de l’étude seront présentées lors d’un séminaire qui se tiendra en Juin prochain à Casablanca.