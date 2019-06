Tramway de Casablanca : Les accidents en hausse de 41% depuis 2015

Les accidents impliquant le Tramway ont enregistré une hausse de 41% passant de 100 en 2015 à 141 en 2018, indique la société chargée de l’exploitation et la maintenance du tramway de la métropole, RATP Dev Casablanca.

Cependant, comparé à 2013, année de la mise en exploitation du tramway, les accidents connaissant une baisse significative de 31%, indique les chiffres dévoilés par la société.

La même source relève que les accidents corporels graves ont, de leur côté, reculé de 4,5% en 2018.

Les conducteurs de véhicules légers et les motocyclistes restent ceux qui provoquent le plus d’accidents, avec une augmentation du nombre d’accidents respectivement de 28% et 60%.

Les piétons et les taxis enregistrent, quant à eux, des baisses respectives de 42% et 73% du nombre d’accidents comparé à 2017.

Par ailleurs, indique la société, la totalité de ces accidents sont liés :

– Au Non-respect du Code de la route (feu rouge ou stop non respecté)

– A une baisse de la vigilance (traversée de la voie du tramway sans regarder)

– A des comportements dangereux (changement brusque de direction).

