Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 29 tonnes de produits impropres à la consommation

Un total de 29.2 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation ont été saisies et détruites au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, au cours du mois de Ramadan 2019, selon la direction régionale de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Il s’agit de :

– 1769 kg de viandes rouges.

– 11,7 tonnes d’abats.

– 2362 kg de produits de la pêche.

– 519 kg de lait et produits laitiers.

– 2312 kg de farines et pâtes.

– 377 kg de préparations sucrantes.

– 286 kg de produits de la pâtisserie.

– 203 kg de dattes.

– 3372 kg de viandes blanches.

– 107 kg d’huiles alimentaires.

– 216 kg de conserves végétales.

– 744 kg de jus, de nectars et de boissons.

– 2035 oeufs.

– 3101 kg de divers autres produits alimentaires.

Plus de 32 inspecteurs (ingénieurs, vétérinaires et techniciens) relevant de l’ONSSA ont été mobilisés, aux côtés des intervenants dans le cadre des commissions provinciales mixtes pour la réalisation de ces opérations de contrôle dans la région, présice l’Office.

Ces saisies ont été effectuées lors de 1746 sorties de contrôle sur le terrain, dont 936 en commissions provinciales, durant lesquelles des actions de sensibilisation aux méthodes de stockage et d’étiquetage ont été dispensées.

A l’importation, 17870 tonnes de produits alimentaires ont fait l’objet de contrôle par les services de la direction du contrôle et de la qualité au port de Tanger Med. 933 tonnes de poissons et 23 tonnes de produits divers ont été refoulées.

(Avec MAP)