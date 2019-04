Tanger : arrestation d’un Portugais recherché pour trafic international de drogue

L’enquête a révélé que le mis en cause, 47 ans, était établi illégalement au Maroc. La perquisition de l’appartement loué par le prévenu a permis la saisie de 200 grammes de Chira, des doses de cocaïne et des téléphones portables et une voiture, qui ont été mis à la disposition de l’enquête.

Les autorités portugaises concernées ont été informées de cette arrestation en vue d’envoyer le dossier d’extradition par voie diplomatique.

(Avec MAP)