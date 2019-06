Situation des étudiants en médecine : les clés pour comprendre

Après 5 mois de communiqués de part et d’autre, un projet d’accord rejeté, des promesses des ministres « insatisfaisantes » et une marche nationale, les étudiants en médecine générale, de la pharmacie et de médecine dentaire ont fini par boycotter les examens semestriels. Retour sur un feuilleton qui oppose les étudiants aux ministères de l’enseignement supérieur et de la santé.