Saisie de psychotropes à Nador : Arrestation de six autres personnes

Les opérations de fouille menées suite à l’arrestation se sont soldées également par la saisie d’une quantité supplémentaire de psychotropes qui a atteint 14 800 comprimés, outre 11 kg du cannabis et de 5 véhicules utilisés dans le trafic de stupéfiants, indique la DGSN dans un communiqué.

L’enquête et les opérations de fouille menées suite à l’arrestation, ce dimanche 12 mai, d’un individu en flagrant délit de possession de 12 750 psychotropes, ont permis l’interpellation de six autres personnes à Nador et Oujda soupçonnées d’être impliquées de manière directe dans cette affaire.

Ces opérations se sont soldées également par la saisie d’une quantité supplémentaire de psychotropes qui a atteint 14 800 comprimés, outre 11 kg du cannabis et de 5 véhicules utilisés dans le trafic de stupéfiants , indique la DGSN dans un communiqué.

Ainsi, la quantité globale de psychotropes saisies s’élève à 27 550 comprimés.

Les mis en cause ont été interpellés au niveau de la région d’Oulad Taieb, alors que les psychotropes et les drogues ont été saisies dans la région de Boukhalef et ce en coordination avec la préfecture de police de Tanger.

A Lire aussi : Nador : Arrestation d’un individu pour possession et trafic de drogue et de psychotropes

(Avec MAP)