Réinsertion des détenus : Renforcement des capacités et des compétences d’associations

Cette activité s’inscrit dans le sillage des efforts déployés par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des valeurs civiques et la garantie d’une protection optimale des droits des enfants, à travers le renforcement des capacités des différents acteurs et intervenants dans le domaine de la justice des mineurs, et ce, en partenariat avec l’UNICEF et l’Union Européenne dans le cadre du programme « Himaya ».

La Fondation Mohammed VI vise à travers cette session de formation le renforcement des capacités et des compétences d’associations opérant dans ce domaine en collaboration avec le Ministère des Jeunes et Sports et la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion dans ces différents centres de placement.