Raid aérien en Libye : 7 Marocains tués, 8 blessés et 3 autres portés-disparus

Les contacts entrepris avec les autorités libyennes à Tripoli et la représentation diplomatique libyenne à Rabat ont permis de croiser un certain nombre d’informations et d’aboutir à un premier bilan préliminaire faisant état de sept morts, huit blessés et trois portés-disparus parmi les 18 Marocains présents au centre lors de cette frappe aérienne, a précisé le Consulat dans un communiqué.

« Etant donné la volatilité de la situation sur le terrain et la rareté des informations définitives, le bilan est amené à évoluer », a-t-il ajouté

Il a indiqué avoir établi des contacts avec sept blessés pour s’assurer de leur état de santé, ajoutant que la procédure de détermination de l’identité des corps est en cours dans la perspective de leur rapatriement vers le Maroc et leur remise aux familles éplorées.

Le consulat a indiqué également qu’il s’emploie, en coordination avec les autorités libyennes compétentes et des organisations internationales sur place, pour prendre les mesures nécessaires facilitant l’évacuation des blessés et le rapatriement des corps de ces Marocains.

Tout en exprimant ses condoléances les plus attristées pour ces disparitions tragiques, il dit partager toute la détresse des familles et les invite à se manifester à l’une des deux cellules mises en place auprès du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (00212613500678) et auprès du Consulat Général du Royaume à Tunis (0021698765801).

(Avec MAP)