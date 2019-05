Rabat : Arrestation d’une femme et son fils pour possession et trafic de drogue

La police judiciaire de Rabat a arrêté, ce vendredi matin, sur la base d’informations de la DGST, une femme et son fils âgé de 44 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.