Port de Tanger-Med : 27,3 tonnes de drogue saisies

Les trois véhicules s’apprêtaient à quitter le Maroc par voie maritime vers l’Europe et étaient supposés transporter une cargaison d’équipements industriels, indique un communiqué de la DGSN.

L’opération de contrôle de ces camions a permis la saisie de la quantité de drogue répartie sur 16 conteneurs dans les remorques.

Les trois chauffeurs et trois assistants, tous de nationalité marocaine et âgés entre 31 et 50 ans ont été arrêtés, précise la DGSN.

(Avec MAP)