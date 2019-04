Ouverture prochaine des Hammams de la Mosquée Hassan II après rénovation

Cet espace de bien-être et de ressourcement, inspiré de la tradition, a fait l’objet d’une complète rénovation respectant l’authenticité architecturale de la part de la Fondation de la Mosquée Hassan II.

« Les Hammams vont connaître une phase de pré-ouverture de quelques mois de manière à parfaire les derniers préparatifs techniques et rôder les équipes d’exploitation de l’établissement », déclare le secrétaire général de la Fondation, Mohamed Barkaoui.

« C’est pour la première fois de leur histoire que ces Hammams vont ouvrir à destination du public. » a t-il précisé.

Pendant les premières semaines d’ouverture, l’expérience des Hammams de la Mosquée se présentera comme un parcours initiatique du Bain Maure en invitant ses hôtes à découvrir ou redécouvrir la tradition marocaine du Hammam, a ajouté la même source.

Les Hammams des Femmes et ceux des Hommes sont situés au-dessous de l’esplanade de la Mosquée. Ils occupent une superficie de 3000 m² chacun. Soit une superficie de 6000 m² au total.

Chaque Hammam est composé d’un hall d’accueil comprenant une tisanerie et des vestiaires et d’un Hammam traditionnel (Bain Maure) constitué d’une salle tiède, d’une salle chaude, d’une salle très chaude, et d’un espace de services à la demande composé d’une salle de gommage et de savonnage, et d’un grand bassin multifonction de 300 m3 d’eau de mer chauffée dénommé « Bain de Santé », d’une profondeur de 1.20 mètre et entouré de grandes zones de circulation confortablement agencées.

