Ouarzazate : Saisie de produits alimentaires impropres à la consommation

Le Comité provincial de vigilance de Ouarzazate a procédé au cours de la première semaine du mois de mai, à la saisie et la destruction d’une quantité de produits et denrées alimentaires impropres à la consommation.

Selon un communiqué de la Division des affaires économiques et sociales et de la coordination relevant de la Province de Ouarzazate, le Comité provincial de vigilance et les comités locaux concernés, ont effectué du 02 au 07 mai courant, des visites à 62 points de vente.

Ces opérations de contrôle se sont soldées par la saisie et la destruction de 762 453 kg de denrées et produits alimentaires impropres à la consommation.

Il s’agit de 268 kg de viandes, 440 kg de poissons ainsi que des denrées alimentaires diverses (54 453 kg).

Le communiqué souligne que ces opérations se poursuivront selon le programme défini au cours du mois du Ramadan conformément au cadre juridique et réglementaire en vigueur.

(Avec MAP)