ONCF lance le service taxi avec Heetch

Avec le service « ONCF TAXI » votre taxi est désormais à portée de main.

Fruit d’un partenariat entre l’ONCF et la société Heetch Maroc opérant dans un cadre légal et réglementé, ce service met en relation les passagers et les petits taxis de la ville.

Lancé en site pilote le 27 mars dernier au niveau de la gare de Casa-Port, le service « ONCF TAXI » sera par la suite généralisé à d’autres gares de Casablanca, avant d’être déployé dans d’autres villes du Maroc.

Pour réserver leurs taxis, les voyageurs ONCF pourront accéder à ce service à partir de la nouvelle version de l’application ONCF TRAFIC qui comprend également d’autres fonctionnalités, telles que la création et la personnalisation d’un compte, la programmation de trains en favoris et la réception de notifications sur l’état du trafic en temps réel.

Et à l’occasion du lancement du nouveau service « ONCF TAXI », tous les clients pourront bénéficier gratuitement d’une 1ère course offerte par l’ONCF.