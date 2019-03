Migration illégale et trafic de drogue : quatre individus arrêtés à Nador et Driouch

Quatre suspects, dont une femme, ont été arrêtés à Nador et Driouch pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de la migration illégale et le trafic de drogue, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Cette opération sécuritaire a permis l’interpellation des quatre mis en cause, dont l’un faisant l’objet de cinq avis de recherche à l’échelle nationale, pour l’organisation de la migration illégale, précise la même source.

Les recherches effectuées ont permis la saisie de trois embarcations, un moteur, des pompes pneumatiques et des dispositifs de localisation maritimes, d’importantes sommes d’argent en monnaies nationale et européenne, outre une voiture, deux motocycles, des téléphones portables et des reçus de transferts d’argent, ainsi qu’une quantité de 1,5 kg de chira, 320 paquets de cigarettes de contrebande et des armes blanches, souligne la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête, conclut le communiqué.

(Avec MAP)