Ligne T3 du Tramway de Casablanca : réhabilitation de l’ouvrage d’art sur l’autoroute

Ces travaux entraîneront sur le tronçon concerné de l’autoroute, la réduction du nombre de voies de circulation de 3 à 2 voies.

A cet effet, une signalisation spécifique de chantier est mise en place et le changement de direction demeure possible par les boulevards 2 Mars et Oulad Ziane, indique un communiqué de Casa Transport, maître d’ouvrage du projet.

Pour rappel, la ligne T3, d’une longueur de 14 km, comportera 20 stations et desservira les axes : Boulevards Abdelkader Essahraoui, Idriss El Allam, Idriss Harti, Mohammed VI, Place de la Victoire, Mohammed Smiha, Gare Casa Port. Elle comptera 5 points de correspondance (Avec T1, T2, T4 et BHNS L1).