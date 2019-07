Les «éternels» maux du secteur de l’artisanat

Le Secrétariat d’Etat chargé de l’artisanat et de l’économie sociale a élaboré un bilan d’étape de son travail effectué entre avril 2017 et avril 2019. Parmi les nombreuses réalisations, on peut citer celles relatives à la formation et à l’amélioration de la qualité des matières premières. Pour la formation, 12 nouveaux centres spécialisés dans l’artisanat traditionnel ont été créés. Ils formeront des techniciens dans le cuir et la chaussure, le textile et textile traditionnel, la menuiserie artistique, la poterie et l’art de la forgerie. Des techniciens spécialisés seront également formés dans le cuir, la menuiserie et les métaux. Un programme de formation d’encadrantes des maisons de l’artisane a aussi été lancé dans le milieu rural pour améliorer leur efficacité en matière de gestion administrative, de promotion et de commercialisation.

Dans l’alphabétisation, un programme numérique «Alpha Nour» de lutte contre l’analphabétisme est mis en place. Il est destiné aux artisans qui n’arrivent pas à suivre les cours conventionnels. Plus de 1000 personnes l’ont déjà téléchargé.

D’autres projets ont été engagés, entre autres:

• la réalisation du registre et du guide des métiers et des compétences (REC/REM) qui regroupe 100 métiers d’artisanat productive et 50 métiers d’artisanat de service;

• l’inscription et documentation de 11métiers d’artisanat menacés de disparition pour atteindre 29 sur 42 métiers menacés. Un partenariat a été signé avec l’Unesco afin de créer des projets communs pour la préservation de ces métiers ;

• la formation de 11 170 artisans dans l’alphabétisation en langue arabe au titre de l’année 2018/2019 en partenariat avec 76 associations de la société civile ;

• la lancement d’un appel d’offres pour le choix de 50 associations de la société civile pour la formation de 10.000 artisans dans l’alphabétisation en français en 2019 ;

• le développement des chaînes de valeurs de la bijouterie par l’approvisionnement en matières premières, le développement des chaînes de production, de la promotion et la commercialisation.