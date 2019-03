Le Salon KidsWorld & Family de retour au Parc Sindibad à Casablanca

Un programme riche et diversifié attend les visiteurs lors de cette édition 2019. Ateliers créatifs, initiations sportives, shows musicaux, Fun Zone… tout a été pensé pour que les enfants passent un bon moment.

Avec ses 5.000 m² d’exposition, les parents et les enfants découvriront un espace riche en apprentissage et en divertissement.

Dans l’espace «Ateliers», les enfants de tous âges peuvent découvrir et tester de nombreuses activités ludiques, sportives et artistiques proposées par les partenaires experts de l’événement : initiation à la danse, au théâtre, créations artistiques, constructions Lego, sports… il y en a pour tous les goûts. De quoi susciter de nouvelles vocations !

Et pour ceux qui souhaitent s’initier au monde des médias, une radio spéciale Kids World sera mise en place pour informer le public du programme de l’après-midi et pour donner l’occasion aux enfants de pouvoir s’exprimer devant un micro.

En plus, la 3e édition sera marquée par la tenue d’un atelier Graffiti, Dessin et Street Art. L’occasion pour les enfants d’apprendre les techniques, se servir des bombes de peinture, la typographie de base, mais surtout, concevoir et réaliser une fresque murale grand format en équipe grâce à l’art graffiti.