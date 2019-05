Le Maroc réélu co-président du Forum des statisticiens euro-méditerranéens

Le HCP a été ainsi réélu à l’unanimité co-président de ce forum avec l’Office Statistique de l’Union Européenne (Eurostat) et ce, lors de sa 8ème session tenue fin avril dernier à Barcelone.

Le Forum des statisticiens euro-méditerranéens constitue un espace régional d’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière de production et de dissémination des statistiques relatives à plusieurs secteurs et thématiques notamment l’énergie, le transport, la migration, l’emploi, le commerce extérieur, le répertoire des entreprises, la qualité et le genre.

Cette manifestation a connu la participation des présidents des Offices nationaux de statistique des pays du pourtour sud de la Méditerranée, des représentants de haut niveau d’Eurostat et d’autres institutions européennes et internationales.

(Avec MAP)