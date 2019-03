La sécurité routière au centre d’une rencontre à Marrakech

Cette rencontre a été marquée par l’approbation de la démarche proposée pour la mise en place du plan d’action régional 2019-2021 en la matière et de l’agenda de l’action dudit comité.

A cette occasion, le directeur provincial de l’Equipement, du Transport et de la Logistique à Marrakech, Mustapha Latrach a présenté un exposé sur la situation de la sécurité routière à l’intérieur et en dehors du périmètre urbain dans la région, l’organisation institutionnelle de la gestion de cette question, l’élaboration du plan régional en la matière, la stratégie décennale 2017-2026, et sur le plan d’action relatif à la sécurité routière au niveau national pour la période 2017-2021.

Le responsable a précisé que le nombre de piétons tués à l’intérieur et en dehors du périmètre urbain à l’échelle de la région de Marrakech-Safi entre 2013 et 2017 a enregistré une hausse annuelle moyenne de 1,37%, alors que pour les usagers des motos, cette moyenne s’est établie à 10,15%.

Concernant l’organisation institutionnelle de la gestion de la sécurité routière au niveau régional, M. Latrach a relevé que parmi les propositions figure notamment la création de commissions techniques, estimant que la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026 au niveau de la région requiert la convergence des interventions des différents partenaires qui doivent se focaliser sur les véritables enjeux de cette nouvelle stratégie en la matière.

Pour sa part, le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou a mis l’accent sur l’importance que revêt la question de la sécurité routière, eu égard à l’impact négatif des accidents de la circulation sur le plan socio-économique, soulignant que certains points noirs ayant enregistré le plus grand nombre de drames routiers nécessitent un traitement ferme et l’adoption d’une approche durable lors de l’élaboration du plan régional et des plans provinciaux en la matière.

M. Kassi-Lahlou a également insisté sur la nécessité de fédérer les efforts pour assurer le succès de ces plans conformément à un calendrier bien précis en vue de réaliser les objectifs escomptés.

Ont notamment pris part à cette réunion, les gouverneurs des provinces de Safi, d’El Youssoufia, d’El Kalâa des Sraghna et d’Essaouira, les secrétaires généraux des préfectures des provinces d’Al Haouz, de Rhamna et de Chichaoua, le premier vice-président du Conseil de la région, le substitut du Procureur général du Roi près la Cour d’appel, les présidents des conseils provinciaux et les chefs des services extérieurs et sécuritaires (Sûreté nationale, Gendarmerie Royale et Protection civile).

(Avec MAP)