Kids World & Family, un salon pour rendre le quotidien moins stressant

Pendant cinq jours, du 20 au 24 mars, se tient la troisième édition du Salon Kids World & Family au parc Sindbad à Casablanca. De l’éducation aux jeux, en passant par toutes sortes de loisirs et même l’alimentation, ce salon est un lieu d’échange, de partage, et une mine d’informations précieuses de bonnes adresses et de conseils malins pour accompagner les parents et futurs parents. Ainsi, explique Karim Lazrak, PDG de la Fabrique Evènementielle qui organise le salon, les petits participeront à des ateliers créatifs, des initiations sportives, des shows musicaux, et s’amuseront dans la Fun Zone, pendant que leurs parents découvriront toutes les nouveautés utiles pour la vie quotidienne, l’éducation et les loisirs de leur progéniture. Après les 25 000 visiteurs des éditions 2017 et 2018, les organisateurs tablent sur 30 000 visiteurs cette année. Et pour cela, le programme a été enrichi par des activités ludiques et éducatives. Ainsi, les enfants pourront s’initier à la poterie, créer des formes, fabriquer des objets personnalisés et laisser libre cours à leur imagination. Ils pourront également travailler le cuir et réaliser des maquettes pour portefeuille, petit sac ou ceinture sous l’encadrement de professionnels, réaliser des petits projets de couture et découvrir les secrets du bois. Un atelier jardinage donnera la possibilité aux enfants de maîtriser les plantations par saison, d’apprendre à faire des économies en eau et de connaître le sol.

Danse et création artistique

Dernière nouveauté : l’atelier Graffiti, Dessin et Street Art. Acrylique ou à l’huile, au pinceau ou au couteau, les enfants pourront faire des dessins, apprendre les techniques pour se servir des bombes de peinture, la typographie de base, mais surtout concevoir et réaliser une fresque murale grand format en équipe grâce à l’art graffiti. Par ailleurs, comme pour les deux dernières années, dans l’espace «Ateliers», les enfants de tous âges peuvent s’initier à la danse, au théâtre, à la création artistique…

Plusieurs conventions ont été conclues avec des écoles de la place pour des visites scolaires en cours de semaine. Le ticket d’entrée est fixé à 30 DH et à 50 DH pour les visites en famille. Toutes les activités sont gratuites et le goûter est offert par plusieurs entreprises agroalimentaires qui exposent au salon. Des enseignes d’habillement, de jouets, de chaussures, de papeteries et de livres y exposent également. Le budget global du salon est de 3 MDH financé en partie par des partenaires réguliers de la Fabrique Evénementielle.