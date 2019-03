Fusillade à Guelmim : un mort, 11 blessés et le tireur arrêté

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect qui résidait auparavant à l’étranger et pourrait souffrir de troubles mentaux, a ouvert le feu de manière aléatoire et sans raison apparente causant le décès sur place d’une victime née en 1991, et blessant légèrement onze autres, dont deux fonctionnaires de police, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

L’intervention des éléments de la police, appuyés par les éléments de la Brigade Régionale d’Intervention, a permis d’isoler dans un premier temps le lieu de l’incident, avant que les éléments de la police ne soient contraints de faire usage de leurs armes de fonction et de tirer sur le suspect, lequel a été blessé au niveau des jambes, ce qui a permis de le neutraliser et de saisir l’arme à feu utilisée, ajoute le communiqué.

Le mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital, dans l’attente qu’il soit soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent afin d’élucider les circonstances de cet acte, conclut le communiqué.

(Avec MAP)