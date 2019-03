Fès-Meknes : 524 entreprises, sur 4 509, créées par des femmes en 2018

Le nombre des entreprises féminines connait une évolution constante au niveau de la région puisqu’il s’était établi à 284 unités en 2016 avant de passer à 334 en 2017 pour atteindre 524 entreprises l’année dernière, a souligné la représentante du CRI, Lamia Hanoun, qui présentait un exposé lors d’une rencontre organisée, en fin de semaine, à l’initiative de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.

L’âge des femmes entrepreneures varie entre 35 et 44 ans au niveau de la région alors qu’aux Etats-Unis et en France, il se situe entre 25 et 49 ans, a précisé la même responsable lors de cette rencontre organisée en célébration de la journée internationale de la femme. Le doyen par intérim de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Assou Mansour a indiqué que le leadership féminin a été renforcé, ces dernières années, dans le monde de l’entreprise au Maroc et ce à la faveur des efforts déployés par les institutions nationales t internationales, ajoutant que le taux des femmes entrepreneures est de l’ordre de 12 pc au Maroc.

De son côté, Mme Amina Sbai El Hassani, militante associative a exposé les grandes lignes d’une étude réalisée sur cette catégorie de femmes à Fès, entre 2010 et 2012, et a estimé que le taux des femmes reste « faible » le monde des affaires au niveau local à cause d’une série de contraintes à caractère social, familial et financier.

(Avec MAP)