Fès: Arrestation d’un étudiant pour apologie du terrorisme

Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a procédé, en coordination étroite avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’arrestation, dans la matinée du samedi 16 mars, d’un apprenti de l’Institut de Technologie appliquée. Le mis en cause, âgé de 19 ans, a été arrêté pour son implication présumée dans une affaire d’apologie d’actes terroristes via des publications sur les réseaux sociaux.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect a posté une publication sur son compte « Facebook » dans laquelle il a fait l’apologie de l’acte terroriste qui a visé vendredi des fidèles dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande.

Le mis en cause sera déféré devant le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, pour enquêter avec lui sur les actes criminels qui lui sont attribués et déterminer leurs tenants et aboutissants, et ce sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, selon le communiqué.

(Avec MAP)