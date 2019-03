Didier Drogba au Maroc pour lutter contre la fracture numérique

Depuis qu’il a pris sa retraite sportive en 2018, Didier Drogba multiplie les activités caritatives. L’ex-International Ivoirien et vice-président de l’organisation internationale « Peace and Sport » s’active sur plusieurs fronts. La lutte contre la fracture numérique est l’un de ses champs de bataille favoris.

La dernière action en date de Drogba était l’équipement d’une salle informatique dans l’école Oussama Ibn Ziad à Casablanca. Lundi 11 mars, il a procédé à la visite de l’école et à l’inauguration officielle de cet espace. La salle, équipée de 9 ordinateurs, d’une connexion à haut débit et de plusieurs accessoires informatiques, servira à sensibiliser les élèves sur les évolutions technologiques.

« Je suis parti de loin, de rien, pour arriver à un certain niveau. Les enfants, je vous invite à faire du sport collectif. Il est porteur de valeurs. Il enseigne le savoir-vivre, le respect du voisin et son accompagnement pour évoluer tous ensemble. J’espère que ces outils qu’on va mettre à votre disposition vous serviront à vous entraider », a déclaré Drobra dans son discours pour l’occasion, sans manquer de faire une mention spéciale pour les éducateurs, en leur disant que « sans vous, l’avenir est difficilement envisageable ».

L’événement était double, puisque Drogba célébrait son anniversaire lors du même jour. Les élèves de l’école casablancaise ont produit des chorégraphies de danse en son honneur. Un geste qui a ravi la légende de Chelsea FC, qui n’a pas manqué de prendre des selfies avec les enfants pour immortaliser l’événement.

Ce projet à été mené en partenariat avec la fondation Ippon (dont le fondateur, Stéphane Nomis, est un ex-Judoka français et triple médaillé d’argent aux championnats d’Europe) et l’école supérieure Supinfo, dont les étudiants se chargeront de former élèves et enseignants aux nouvelles technologies.

Le partenariat entre Drogba, la fondation Ippon et Supinfo n’en est pas à sa première initiative. Ces trois entités ont mené diverses actions en France, au Sénégal et en Côte d’Ivoire avec le même objectif : accompagner des établissements scolaires dans leur restructuration numérique.