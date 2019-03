Des élèves de la région du Nord sensibilisés à l’égalité hommes-femmes

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et sous le thème «Pour une école intégrant l’égalité femmes-hommes», une série d’ateliers de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes sont organisés du 8 au 20 mars au profit des jeunes collégiens et lycéens des établissements de Tétouan et Tanger.

Cette activité est menée par l’association Assaïda Al Horra pour la citoyenneté et l’égalité des chances et l’association Forum pour la démocratie et la citoyenneté en partenariat avec le bureau régional Tanger – Tétouan – Al Hoceima du programme «Moucharaka Mouwatina» d’appui à la société civile au Maroc.

Ces ateliers visent à promouvoir les synergies entre les organisations de la société civile et les éducateurs intervenant dans le domaine de la citoyenneté et des droits de l’homme et plus particulièrement des droits des femmes, et ce, en dynamisant les clubs de citoyenneté et droits humains au sein des établissements scolaires. Ils permettent également de développer chez les jeunes femmes et hommes la conscience de l’importance de l’égalité des sexes et de leur contribution égale à l’avancement et au développement de la société.