Décès de nouveau-nés suite à une coupure d’électricité : le démenti du CHU Ibn Sina

« L’hôpital n’a enregistré aucun cas de décès samedi 06 avril après une coupure de courant qui s’est produite le même jour à 6H49″, a assuré la direction dans une mise au point.

Elle a affirmé que trois nourrissons sont morts à cause de la détérioration de leur état de santé, précisant qu' »un bébé, dont le poids ne dépasse pas 1,5 kg est décédé à 16H00, soit plus de 9 heures après la panne électrique, alors que deux autres qui pèsent 680g et 850g sont morts à 20H, soit plus de 13 heures après l’incident ».

La direction du CHU a également souligné que l’hôpital des enfants n’a enregistré aucune panne de courant externe le même jour, mais qu’il s’agissait d’une coupure partielle de trois prises au niveau du service qui a duré 7 minutes.

Le service en question est doté de deux types de groupes électrogènes qui fonctionnent de manière automatique à chaque coupure du courant, a-t-on expliqué de même source.

(Avec MAP)