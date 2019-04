Casablanca : Marina Shopping désormais ouvert

Située entre le port et la Mosquée Hassan II à Casablanca, «Marina Shopping» a ouvert le 17 avril 2019. Fruit d’une joint-venture entre «Marjane Holding» actionnaire de Marina Shopping à hauteur de 60 % et de «Foncière Chellah», filiale de la CDG qui en détient 40 %, ce centre commercial ambitionne de créer une jonction entre le quartier résidentiel et d’affaires de «Casablanca Marina» et le reste de la ville avec l’ancienne médina.

Le projet comprend 147 boutiques sur deux niveaux réparties en enseignes de Services, enseignes de Bricolage et d’équipement de la maison, enseignes d’équipement de sport, enseignes de Prêt-à-porter (Hommes, Femmes, Enfants), enseignes de Beauté, enseignes d’accessoires et Bijoux. Il inclut également un Food-court composé de 34 restaurants, un hypermarché Marjane, un espace SPA et bien-être et un espace loisirs.

Le projet d’un coût de plus de 1,3 milliard de DH comprend, en plus du centre commercial, 43 000 m² GLA (surface commerciale utile), un parking sur 2 niveaux d’une capacité totale de 1400 places, et 4 tours de bureaux d’une superficie de près de 20000 mètres carrés. Le projet Marina Shopping permettra la création de plus 6000 emplois directs et indirects. Marina Shopping s’inscrit en totale cohésion avec l’esprit et l’environnement de la nouvelle corniche de la métropole. Il est joignable en voiture, par bus, taxi, train (la gare de Casa Port est à quelques minutes en voiture) ou simplement à pied. Le visiteur y trouvera un mix diversifié entre marques nationales et internationales connues au Maroc auxquelles s’ajoutent des marques qui s’implantent pour la première fois au Maroc, répondant aux attentes de toutes les catégories socioprofessionnelle.