Canada: Trudeau remet un prix d’excellence au Marocain Said Majedani

Le Premier ministre Justin Trudeau a remis au Marocain Said Mejdani le prestigieux prix du Canada pour l’excellence en enseignement, en reconnaissance de son « engagement exceptionnel » pour préparer les élèves à une économie numérique et innovante.

Cet enseignant de l’informatique à Fort McMurray, dans la province de l’Alberta (Ouest), a obtenu cette distinction baptisée « Prix du Premier Ministre pour l’Excellence en enseignement » lors d’une cérémonie organisée cette semaine à Ottawa.

Récompensé particulièrement pour son travail au service du « programme d’enseignement des sciences de l’informatique, technologies et de codage », M. Mejdani fait partie d’un groupe de dix professeurs les plus brillants récompensés cette année.

« Said Mejdani parle couramment quatre langues et a commencé sa carrière en tant qu’enseignant des mathématiques, avant de se tourner vers le codage informatique à la demande des élèves eux-mêmes et leurs familles, avec des résultats plus qu’appréciables », peut-on lire sur le site de l’exécutif canadien.

Aujourd’hui, les familles cherchent à ce que leurs enfants puissent suivre ses programmes dès 4 ans, souligne la même source, relevant que l’enseignant va au-delà du programme d’étude pour permettre aux élèves d’acquérir des compétences solides, d’avoir la passion et le sens de la créativité, mais aussi des talents confirmés en matière de résolution des problèmes.

Le Prix du Premier Ministre pour l’Excellence en enseignement rend hommage aux enseignants innovateurs et engagés dans les divers disciplines aussi bien en primaire qu’en secondaire, pour leurs réalisations et leur contribution à développer la culture de l’innovation et de favoriser l’émergence de générations bien préparées pour l’économie numérique.

