Bourses FME aux bacheliers démunis et méritants: voici comment aider

Cet appel à la mobilisation a pour objectif d’accorder des bourses de mérite aux jeunes bacheliers issus des orphelinats, des établissements de protection sociale et des élèves venant des régions ou quartiers défavorisés, afin de leur offrir la possibilité de réaliser leurs rêves, a expliqué, à cette occasion, le président de la FME, Hamid Ben Elfadil.

Pour la seule année 2019, plus de 5.000 dossiers de candidature de futurs bacheliers provenant des différentes régions du Royaume ont été reçus dans le cadre des programmes de bourses d’études avec l’espoir d’être retenus pour réaliser un rêve, qui leur semble souvent hors d’atteinte, a-t-il indiqué.

Cette catégorie nécessite une attention particulière, d’où l’importance de cette initiative qui a enregistré cette année l’octroi d’un total de 15 bourses à des bacheliers de la promotion 2019, a-t-il précisé. Les critères retenus dans ce cadre portent principalement sur les résultats scolaires et la situation matérielle et sociale des candidats.

Créée en 2001, la FME, association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, se fixe pour mission de permettre aux bacheliers les plus brillants issus des établissements de protection sociale du Maroc et de milieux défavorisés, de manière générale, de poursuivre des études correspondant à leur niveau académique dans des établissements supérieurs d’excellence et les accompagner jusqu’à leur insertion professionnelle.

Il est possible de faire des dons sur la plateforme cotizi

ou directement sur le compte bancaire de la Fondation marocaine de l’étudiant : RIB: 360780000002500250001181 Umnia Bank Agence Abdellatif Ben Kaddour, Casablanca

