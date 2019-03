Associations. L’argent coule à flots

Cette enveloppe devrait principalement bénéficier aux associations dans les régions de Casablanca-Settat, l’Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le programme est doté, dans sa globalité d’un budget de 165 MDH, dont les 75 MDH sont consacrés aux projets portés par des associations, mais aussi pour la promotion de la gouvernance de l’appui public aux associations à travers notamment la réforme du cadre de partenariat y afférent. Ce programme relève de la coopération Maroc-UE, particulièrement en matière de soutien aux initiatives des associations de la société civile dans les domaines de la jeunesse, de l’environnement et de l’égalité. Il traduit aussi la volonté commune du Maroc et de l’UE d’accompagner les réformes institutionnelles et juridiques dans lesquelles s’est engagé le Royaume, note-t-on.

Financé par l’UE avec une contribution de plus de 15 millions d’euros pour la période de 2018-2020, ce programme est mené en partenariat avec le ministère délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), l’Institut national de formation aux droits humains (Institut Driss Ben Zekri) et le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS).