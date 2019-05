Arrestation d’un chef de la mafia italienne à Tanger

Soupçonné d’avoir commis des actes criminels dans le cadre de cette mafia, dont le chantage d’hommes d’affaires, la violence, l’homicide volontaire et le trafic international de drogues et de psychotropes, le ressortissant italien a été interpellé à Tanger en exécution d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires italiennes et en application d’un avis de recherche à l’échelle internationale en vertu d’une notice rouge délivrée par Interpol, indique la DGSN dans un communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent dans l’attente de l’examen de la procédure de son extradition aux autorités judiciaires italiennes.

(Avec MAP)