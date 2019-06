Aïd Al Fitr Mercredi 5 juin au Maroc (Officiel)

C’est désormais officiel. Aïd Al Fitr sera célébré le Mercredi 5 Juin 2019, a indiqué aujourd’hui le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

A cette occasion, les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des institutions publiques à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé à savoir les 5,6 et 7 juin. La reprise aura lieu lundi 10 juin 2019, selon un communiqué officiel du ministre de la modernisation de l’administration et de la fonction publique.

Les banques, elles, ouvriront ce vendredi 7 juin. L’information nous a été annoncée par une source fiable.

La Vie éco présente ses meilleurs voeux à tous ses lecteurs.