ADM ouvre sa première agence commerciale de proximité à Rabat

L’inauguration de cette agence située à Hay Ryad a eu lieu, ce mardi 2 juillet. Elle offrira aux usagers de l’autoroute un service de proximité important qui vise, entre autres, à rendre le Pass Jawaz accessible à tous.

Le service d’acquisition et de recharge Jawaz était, jusqu’à présent, accessible via le site web www.jawaz.ma, le réseau Tashilat et Chaabi Cash, les plateformes des banques partenaires (services e-banking, mobile-banking et GAB) et les stations Afriquia partenaires.

Désormais, et grâce à cette nouvelle agence, les usagers de l’autoroute pourront acquérir et recharger leur pass Jawaz en ville pour préparer leur voyage avant même d’emprunter le réseau autoroutier. Ils pourront également être informés des différentes promotions et des multiples services offerts par ADM.