5ème édition du Shopping Festival : Le Morocco Mall fête la Chine

A l’entrée, un Dragon doré géant de 20 mètres accueille les visiteurs ; à l’intérieur, une pagode traditionnelle de 13 m de hauteur est installée sur la place centrale. Des objets traditionnels et décors sont ensuite à découvrir dans tous les espaces du Morocco Mall. A l’extérieur, le long la promenade, un marché chinois est reconstitué avec des mini chalets spécialement fabriqués en Chine pour l’occasion. Artisanat traditionnel, produits culinaires et objets de qualité y seront proposés tout au long du festival… Le tout, sous le regard bienveillant d’un deuxième dragon de plus de 2 m de hauteur sortant de l’eau de la fontaine musicale…

Un programme de festivités promet de rassembler tous les jours un large public. Des troupes artistiques venues spécialement de Chine pour l’événement animeront de nombreux shows pendant toute la durée du festival. Le Morocco Mall fera ainsi découvrir aux visiteurs la Danse du Dragon, véritable spectacle traditionnel de la culture chinoise mettant en scène l’animal légendaire, symbole chinois du bonheur et de la prospérité. La Danse du Lion, autre danse traditionnelle sera également au RDV. Le Shopping Festival c’est ainsi 50 jours d’animation avec des spectacles, des concerts, des ateliers pour enfants, des découvertes de la gastronomie chinoise.

L’objectif pour le Morocco Mall est de s’imposer comme la destination incontournable de l’été 2019 pour le shopping, l’animation et loisirs.