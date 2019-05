2M et la SNRT dominent le prime time avec 82% de part d’audience

Ces performances illustrent la complémentarité et l’engagement des chaines du pôle public pour satisfaire les attentes des téléspectateurs à travers une grille diversifiée qui répond aux goûts de l’ensemble de la population.

Cette position de leader ne se limite pas au mois sacré du ramadan mais se confirme tout au long de l’année au regard des performances d’audience affichées par les chaines nationales.

En effet, les résultats de l’étude » One TV year in the world « émis par l’institut « Eurodata », au titre de l’année 2018, montrent que la part d’audience des chaînes de télévisions publiques marocaines a atteint 51,3%, alors qu’elle ne dépasse pas 6,3% aux heures de pointe en Égypte et 7,9% aux Émirats arabes unis, 16,5% à Bahreïn et 7,9% au Koweït.

Les parts d’audience des chaines du pôle public au Maroc dépassent la plupart de celles réalisées dans des pays européens aux prime times, notamment, l’Italie avec un taux de 38,4%, 33,4% en France et 36% au Royaume-Uni.