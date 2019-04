Témara : inauguration d’un centre de santé rural de premier niveau

La nouvelle structure médicale sera encadrée par un staff médical composé de trois médecins généralistes, un médecin gastro-entérologue, une sage-femme et quatre infirmières.

Bonne nouvelle pour les habitants de Témara. La ville se dote d’un centre de santé rural de premier niveau, « Al Mers 2 ».

Ce centre dispose de plusieurs salles de consultation :

– Médecine générale.

– Consultation curative.

– Diabète.

– Santé scolaire et universitaire.

– Santé mère-enfant.

– Surveillance épidémiologique, de dépistage des cancers du sein du col et de l’utérus.

– un espace d’information et de communication.

Le centre a été inauguré dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé organisée pour l’année 2019 à Rabat sous le thème « Soins de santé primaires : la voie vers la couverture santé universelle ».

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, Anas Doukkali, et du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreysus.

(Avec MAP)