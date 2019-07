Médicaments : 3 000 professionnels se rencontrent à Marrakech

Plus de 3 000 personnes représentant plus de 25 pays sont attendues ce week-end à Marrakech pour participer à la vingtième édition du Forum pharmaceutique international consacré à la sécurité et la qualité des produits de santé et de biologie médicale dans le cadre d’ateliers thématiques.

Ces derniers se focaliseront sur la qualité des médicaments, la couverture de santé universelle, la falsification des médicaments, la réglementation du secteur

et les défis de la santé en Afrique.