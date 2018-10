Le Maroc à Paris au salon international de l’alimentation et de l’agroalimentaire

Le Maroc prend part au salon international de l’alimentation et de l’agroalimentaire SIAL 2018 qui se tiendra à Paris du 21 au 25 octobre.

Considéré comme l’un des plus grands rendez-vous de l’industrie agroalimentaire en Europe et dans le monde, le SIAL attire près de 7.200 exposants venus de plus de 105 pays et accueille environ 160.000 visiteurs professionnels. La participation du Maroc à cet événement est organisée par L’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations EACCE, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du développement rural, et des Eaux et Forêts. Il s’agit ainsi d’accompagner le développement et la compétitivité à l’export de ces deux secteurs. Véritable vitrine des produits alimentaires, le SIAL permet au Maroc de renforcer son positionnement sur le marché international, notamment européen.

Le pavillon marocain abritera plus de 80 entreprises exportatrices marocaines, avec une large gamme de produits reflétant la grande diversité et le dynamisme du secteur agroalimentaire national, notamment les huiles d’olives, les huiles de table, les olives de table, les conserves de câpres, les couscous, les pâtes, les confiseries, les sauces et condiments, les conserves de poisson, et le poisson surgelé. Il est à rappeler que les exportations marocaines agroalimentaires ont connu une croissance importante ces dernières années, pour passer d’environ 29,3 milliards DHS en 2010 à environ 53,5 milliards DHS en 2017, soit une augmentation de l’ordre de 83%. Par secteur, la valeur des exportations des produits agricoles a enregistré une croissance de l’ordre de 95% entre l’année 2010 et 2017, et celle des produits de la mer a enregistré une hausse de l’ordre de 67% durant la même période.

(Avec MAP)