« Hadaf », en quête des créations des personnes en situation de handicap mental

Cette journée se veut une occasion de faire découvrir les capacités aussi bien professionnelles qu’artistiques des jeunes personnes en situation de handicap mental. Elle sera également l’occasion de faire des achats solidaires d’objets créatifs et pratiques : des bijoux, des travaux manuels dans différents ateliers de couture, menuiserie, cuisine et jardinage.

Rappelons que l’Association HADAF, créée en 1997 et reconnue d’utilité publique en 2002, a vocation à développer des outils permettant l’insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap mental dans des cadres professionnels adaptés à leur situation. Sa principale mission et de promouvoir l’inclusion de ces jeunes personnes à travers l’éducation, l’apprentissage, la socialisation, la formation et l’insertion professionnelle.



Le Centre Socioprofessionnel HADAF qui accueille actuellement plus de 97 jeunes en situation de handicap mental moyen à léger. Ces jeunes âgés de 17 ans et plus, bénéficient de prestations en matière de formation professionnelle et sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire afin de leur apporter un soutien psychologique, éducatif, scolaire, artistique et sportif.