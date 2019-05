Exposition : « Impressionnisme » au MMVI Rabat.

Dans un parcours inédit et une scénographie à la fois esthétique et didactique, nous découvrons l’incroyable histoire de l’impressionnisme, courant moderne qui bouleverse l’art en fin du 19e siècle. On y retrouve Monet, Pissaro, Cézanne, Renoir… Mais également des artistes de réputation respectable, tels que Henri Fantin Latour, Eugène Boudin, George Seurat, Paul Signac et bien d’autres.

Ravissement garanti !