Digital : Careers in Morocco lance les IT days

Careers in Morocco, forum de recrutement, lance les IT Days, des journées de recrutement dédiées aux métiers SI, digital et numérique.

Les deux premières journées seront organisées respectivement à Paris le 20 octobre, à Montréal le 3 novembre et à Casablanca le 8 décembre avec la participation de plusieurs entreprises qui sont à la recherche des profils dans les SI.

Ces journées de recrutement ont pour objet de faciliter la rencontre et les échanges entre les employeurs marocains dans l’informatique et le digital et les talents marocains en France dans les métiers des SI, digital et le numérique. La rencontre intéresse principalement les profils expérimentés dans le développement, l’AMO, l’intégration, le décisionnel et la gestion des infrastructures SI. Plus de 150 offres d’emploi sont à pourvoir par les entreprises participantes.

Au-delà des entretiens organisés, cette journée permettra d’apporter un éclairage sur les opportunités offertes dans le secteur, ainsi que les projets menés par les différents opérateurs dans l’offshoring au Maroc.