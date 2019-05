UGTM: le nouvel accord est le point de départ de concertations marathoniennes

Cet accord, a-t-il expliqué, n’est que le point de départ de concertations marathoniennes. il a appelé le gouvernement à engager dans l’immédiat des négociations sectorielles dans la fonction publique, relatives notamment aux techniciens, aux ingénieurs, aux administrateurs, aux médecins, aux diplômés…

Ledit accord constitue également un départ pour ouvrir le dialogue au sein des institutions productives en vue d’augmenter les salaires et non seulement le SMIG. l’idée est de déboucher sur des conventions collectives. Objectif: préserver la dignité et de renforcer les droits et acquis de la classe ouvrière.

M. Mayara a, en outre, souligné que l’UGTM a signé cet accord, convaincue de la responsabilité lui incombant en tant que centrale syndicale qui croit en la réalisation du développement socio-économique et de la paix sociale.

Parallèlement à la tenue des Assises nationales de la fiscalité, M. Mayara a estimé que l’allégement des impôts demeure une revendication majeure, appelant à soulager, à cet effet, le fardeau de la classe ouvrière.

D’autre part, le gouvernement n’a pas honoré ses engagements lors des précédents rounds, a-t-il dit, soulignant que l’exécutif n’a pas pu réaliser que 20% de son programme.

D’autres intervenants ont appelé, lors de ce meeting, le gouvernement à satisfaire les revendications sociales, matérielles et professionnelles de la classe ouvrière, mettant l’accent sur la nécessité de préserver les acquis sociaux et les libertés syndicales.