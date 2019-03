Tenue à New Delhi de la 6ème Commission mixte Maroc-Inde

La sixième session de la Commission mixte Maroc-Inde, s’est tenue, mercredi 20 Mars 2019 à New Delhi, pour faire le point sur l’évolution des relations entre les deux pays et examiner les moyens d’asseoir la vision novatrice que les deux pays pays souhaitent conférer à leur cadre de coopération.

Cette rencontre a été marquée par l’examen de plusieurs questions portant sur les domaines de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme, de la pêche maritime, du transport ferroviaire, du développement rural, de la santé, de l’industrie pharmaceutique, de la télémédecine, des eaux et forêts, de l’énergie, des mines, du développement durable, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ainsi, les deux parties ont convenu d’établir un partenariat économique durable, de préparer un cadre juridique pour éviter la double imposition et de constituer un groupe de travail mixte chargé de traiter les barrières tarifaires et non tarifaires à même de promouvoir les échanges commerciaux.

Les discussions ont également porté sur d’autres secteurs, notamment la justice, la sécurité, la santé, la culture, la formation audiovisuelle, l’intégration professionnelle, l’économie sociale, la formation professionnelle et la jeunesse et les sports.

Des sujets relatifs à l’artisanat, au développement urbain, aux télécommunications, aux technologies de l’information et à la communication (TIC), aux télécommunications, au journalisme, au transport maritime et routier, au transport aérien, maritime et routier, ont aussi été abordés.

A noter que l’accent a été mis, lors de cette rencontre, sur la nécessité d’assouplir les procédures pour les visas d’affaires pour promouvoir les activités économiques entre les deux pays.

