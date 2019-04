Sa Majesté inaugure le Centre de radiologie et d’analyses médicales de la Sûreté Nationale à Rabat

Contribuant à la promotion et à la protection sociale des membres de la grande famille de la Sureté Nationale, le Centre de radiologie et d’analyses médicales, édifié en trois niveaux (sous-sol, RDC, 1er étage) sur un terrain d’une superficie de 1.000 m2, comporte un centre de radiologie, un laboratoire d’analyses médicales et un Hôpital de jour, l’ensemble est doté de matériels et d’équipements de dernière génération.

Ainsi, le Centre de radiologie abrite des salles de radiologie standard et panoramique dentaire, d’imagerie par ultrasons, de mammographie numérique (dépistage précoce), d’ostéodensitométrie, d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), et un Scanner 32 barrettes (64 coupes).

Quant au laboratoire d’analyses médicales, il comprend des unités de prélèvement, de microbiologie (examens bactériologiques, mycologiques, parasitologiques et virologiques), d’immuno-hématologie et immunologie (groupage et phénotypage sanguin, tests d’allergologie, tests d’auto-immunité) et d’hématologie (hémogramme, myélogramme, bilan d’hémostase).

Ce laboratoire comporte également une unité de biochimie pour les examens de routines (ionogramme, bilan hépatique, bilan glyco-lipidique, bilan rénal, bilan martial, gaz du sang) et ceux spécialisés (bilans hormonaux, bilan de fertilité, marqueurs tumoraux, marqueurs cardiaques, bilan vitaminique, sérologie infectieuse, électrophorèse des protéines sériques).

Pour ce qui est de l’Hôpital de jour, il comprend huit chambres individuelles pour des consultations médicales générales et spécialisées, et une prise en charge ambulatoire des pathologie médicales les plus fréquentes.

Afin de remplir pleinement sa mission, le Centre de radiologie et d’analyses médicales compte parmi ses effectifs médicaux et paramédicaux quatre médecins de différentes spécialités, huit techniciens de laboratoire, quatre techniciens de radiologie, quatre infirmiers anesthésistes préleveurs, quatre infirmiers polyvalents, quatre cadres administratifs et dix agents de soutien.

Le nouveau Centre est également doté de deux unités médicales mobiles équipées du matériel nécessaire, allant du relevage et brancardage jusqu’à des opérations de réanimation et des interventions chirurgicales sur place, l’objectif étant d’assurer au patient un transport médicalisé de qualité.

