ONU/Sahara marocain : Horst Köhler invite les parties, notamment l’Algérie, à une 2ème table ronde à Genève

L’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations-unies pour le Sahara marocain, l’ancien Président d’Allemagne, Horst Köhler, a invité toutes les parties, le Maroc, l’Algérie, le « polisario » et la Mauritanie, à une seconde Table ronde à la ville suisse de Genève les 21 et 22 mars 2019.

Cette 2ème table ronde se tient suite à une première réunion tenue à Genève les 5 et 6 décembre dernier, à laquelle ont pris part le Maroc, l’Algérie, le « polisario » et la Mauritanie.

Selon des sources bien informées à Genève, l’Envoyé personnel a adressé « des lettres d’invitations similaires » au Maroc, à l’Algérie, au « polisario » et à la Mauritanie, pour prendre part à la 2ème table ronde de Genève les 21 et 22 mars courant, soulignant que le Conseil de sécurité avait encouragé, dans sa résolution 2440 le Maroc, l’Algérie, le « polisario » et la Mauritanie à « travailler de manière constructive avec l’Envoyé personnel, dans un esprit de compromis, tout au long de la durée du processus, de sorte qu’il aboutisse ».

A rappeler que le Conseil de sécurité de l’ONU s’est félicité dans sa résolution 2440, adoptée le 29 octobre 2018, des décisions prises par le Maroc, l’Algérie, le « polisario » et la Mauritanie d’accepter l’invitation adressée par l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations-unies pour le Sahara marocain de participer à la 1ère table ronde à Genève les 5 et 6 décembre 2018.

