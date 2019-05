ONU/Habitat : Le Maroc élu au Conseil exécutif

L’Assemblée d’Onu-Habitat a ainsi élu les 36 membres qui devront siéger au Conseil exécutif, dont :

– 10 sièges pour les États africains.

– 8 pour les Etats d’Asie et du Pacifique.

– 4 sièges pour les Etats de l’Europe Orientale.

– 6 sièges pour les Etats d’Amérique Latine et des Caraibes.

– 8 sièges pour les Etats d’Europe Occidentale et autres Etats.

Le Conseil exécutif d’ONU-Habitat devra tenir sa première réunion le jeudi 30 mai dans la capitale kényane.

Le Maroc est représenté à cette Assemblée par une délégation conduite par le ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fehri, en compagnie de la Secrétaire d’État Chargée de l’Habitat, Fatna EL-K’hiel.

(Avec MAP)