Le RNI lance un bureau exécutif à Montréal

Cette annonce a été faite à l’occasion d’une rencontre avec des membres de la communauté marocaine et sympathisants du parti, présidée en fin de semaine par Anis Birou, membre du Bureau politique du RNI et coordinateur de la « 13ème région ».

M. Birou a donné, à cette occasion, un aperçu sur le parcours du parti de la Colombe depuis sa création, les étapes franchies au cours des dernières années, ainsi que son positionnement sur l’échiquier politique national.

Au cours de cette réunion qui marque la première étape vers la mise en place du bureau exécutif du parti au Canada, M. Birou a souligné que les représentations du RNI ont « engrangé des succès significatifs », notamment à travers les congrès organisés en France, en Espagne et en Allemagne et grâce aux bureaux exécutifs établis en Italie, en Belgique et en Côte d’Ivoire.

(Avec MAP)