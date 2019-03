Le Pape François préside une cérémonie religieuse devant 10.000 personnes

Le pape a rejeté les « divisions, les affrontements, l’agressivité, les conflits et les conditions inhumaines » vécus par des peuples et des communautés partout dans le monde. Il a plaidé pour la « fraternité » et la « dignité humaine ».

« Les situations qui peuvent nous conduire à nous affronter et à nous diviser sont indiscutables. Nous ne pouvons pas le nier. La tentation de croire en la haine et en la vengeance comme moyens légitimes d’assurer la justice de manière rapide et efficace, nous menace toujours », a dit le Chef de l’Eglise catholique.

La fraternité est la seule voie pour « dépasser nos logiques à courte vue qui divisent » et parvenir à un « regard qui ne prétend pas clore ni abandonner nos différence », a souligné le Pape.

Environ 500 choristes venant de toutes les chorales paroissiales du Maroc ont interprété les chants lors de cette cérémonie. Des cardinaux, évêques et prêtres qui servent au Maroc et aux pays voisins y ont assisté.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, de chefs de partis politiques marocains, d’ambassadeurs et diplomates accrédités au Maroc et des représentants des différentes communautés religieuses dans le Royaume.

Des jeunes de l’association « Marocains Pluriels » ont remis au Pape « l’Arganier de la Fraternité », signe de la volonté de la jeunesse marocaine de promouvoir la paix, l’amour d’Autrui et le partage partout dans le monde.

A l’issue de cette cérémonie, le Pape a adressé ses remerciements à SM Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour son invitation, ainsi que les Autorités marocaines et toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de sa visite dans le Royaume.