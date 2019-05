Le conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la création de la zone franche Tanger Tech

Le conseil de gouvernement, réuni ce jeudi 16 mai, a adopté le projet de décret N° 2.19.345, relatif à la création de la zone franche Tanger Tech.

Il s’agit d’une ville industrielle intégrée, durable et intelligente qui sera construite sur une superficie totale de 2.167 hectares et qui comprendra des zones industrielles et de services, des complexes résidentiels, ainsi que tous les services publics et privés nécessaires à l’animation d’un pôle urbain, a dit Mustapha El Khalfi, lors d’un point de presse.

Deux mémorandums d’entente visant la réalisation de ce nouveau pôle économique ont été signés sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de sa visite en Chine en mai 2016 et à Tanger le 20 mars 2017, a-t-il rappelé.

Cette zone, qui sera construite sur 467,91 hectares dans la commune Al-Aouama relevant de la province de Tanger-Asilah, ciblera les entreprises actives dans les secteurs de l’industrie automobile et aéronautique, les énergies renouvelables, l’industrie du cuir et du textile, les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques, outre l’industrie plastique, l’agro-alimentaire, les industries chimiques et semi-chimiques et l’industrie des matériaux de construction.

Ce projet de décret a été soumis à la commission nationale des zones franches qui l’a examiné et adopté lors de sa réunion du 14 mars 2019, conformément aux dispositions de l’article 1 du décret N° 2-95-562 du 19 Rajab 1416 (12 décembre 1995) portant application de la loi N° 19.94 sur les zones franches, a-t-il conclu.

(Avec MAP)