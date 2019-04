Le 6e Forum arabo-russe aura lieu au Maroc

Cette 5ème édition s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita et de son homologue russe, Serguei Lavrov, du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et des représentants de 22 pays arabes, dont le Maroc.

Les pays participant au Forum de coopération arabo-russe ont exprimé, le mardi 16 avril 2019 à Moscou, dans la déclaration finale, leur soutien à l’accord de Skhirate pour le règlement de la crise en Libye. Ils ont, également, appelé à adopter une solution politique à travers le dialogue et un processus de réconciliation nationale.

Ils ont souligné la nécessité de préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Libye, en rejetant toutes les tentatives d’ingérence dans cette question. Actuellement, la Libye vit une recrudescence des combats autour de Tripoli, avec une offensive menée par le marchéal Haftar soutenu ouvertement par les Emirats et l’Arabie saoudite.

Ils ont réitéré l’importance du dialogue et de la coopération arabo-russe et fait part de leur soutien aux efforts internationaux visant à renforcer la paix durable et la sécurité dans la région arabe.

Les pays participants ont salué, par ailleurs, le rôle du Comité Al Qods, présidé par le Roi Mohammed VI et la signature par le Souverain et le Pape François de l' »Appel d’Al Qods », visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

Ils ont, en outre, exprimé leur attachement à la réalisation d’une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient sur la base de la solution de deux Etats, des Résolutions des Nations unies (242, 338 et 1515) et de l’Initiative arabe de paix.

Ledit Forum a décidé de confier au Maroc l’organisation de sa 6ème édition en 2020.

(Avec MAP)